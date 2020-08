Τραμπ: Ο Μπάιντεν δεν μπορεί να σταθεί σε «παγκόσμιας κλάσης σκακιστές» όπως ο Ερντογάν

Τις αμφιβολίες του για το πώς θα καταφέρει ο αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν να ανταπεξέλθει στις διεθνείς προκλήσεις και σε «παγκόσμιας κλάσης σκακιστές» όπως ο Ερντογάν, εξέφρασε ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν ως παράδειγμα δύσκολου «παίκτη» της διεθνούς σκακιέρας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνέντευξης σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου Fox, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Trump is still incorrectly pronouncing Kamala Harris's name pic.twitter.com/4XGLhmrdNx