Τραμπ σε Τεχεράνη: Μη σκοτώνετε τους διαδηλωτές σας

«Προς τους ηγέτες του Ιράν- μη σκοτώνετε τους διαδηλωτές σας. Χιλιάδες έχουν ήδη σκοτωθεί ή φυλακιστεί από εσάς και ο κόσμος παρακολουθεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν. Θέστε ξανά σε λειτουργία το ίντερνέτ σας και αφήστε τους δημοσιογράφους να το χρησιμοποιούν ελεύθερα! Σταματήστε να σκοτώνετε τον υπέροχο ιρανικό λαό!».

Με το μήνυμα αυτό που ανήρτησε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του προς τους διαδηλωτές στο Ιράν την ώρα που κινητοποιήσεις ξέσπασαν για δεύτερη ημέρα σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας αυξάνοντας την πίεση προς την ηγεσία της μετά την παραδοχή από τον ιρανικό στρατό ότι κατέρριψε από λάθος ένα ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη φοβόταν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!