Τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί από έκρηξη αυτοκινήτου-βόμβας στο Μεξικό

Τουλάχιστον τέσσερα μέλη της Εθνικής Φρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανατινάχθηκε αυτοκίνητο παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά στη Γουαναχουάτο, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι αρχές της μεξικανικής πολιτείας, η οποία συγκαταλέγεται σε αυτές που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας στη χώρα.

Τα μέλη της Guardia Nacional –μεικτού σώματος που αντικατέστησε την ομοσπονδιακή αστυνομία και η διοίκησή του έχει ανατεθεί στον στρατό– εκσφενδονίστηκαν σε κάποια απόσταση όταν εξερράγη αυτοκίνητο το οποίο έλεγχαν στη Σελάγια. Ο ένας εξ αυτών έχασε το δεξί του χέρι, σύμφωνα με την εισαγγελία.

#BREAKING #Mexico Mexico: Five National Guard agents were injured by a car bomb in the city of Celaya, Guanajuato last night. This is the latest attack in a wave of violence against police in Guanajuato, the most deadly state for security forces in Mexico. pic.twitter.com/6UiiAxgRrx