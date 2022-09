Τριντό: Φρικιαστικές και θλιβερές οι επιθέσεις στη Σασκάτσουαν

Οι επιθέσεις κατά συρροή με μαχαίρια που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και άλλοι δεκαπέντε να τραυματιστούν σε δύο απομακρυσμένες κοινότητες της επαρχίας Σασκάτσουαν του Καναδά χθες Κυριακή ήταν «φρικιαστικές και θλιβερές», έκρινε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

«Οι επιθέσεις στη Σασκάτσουαν (...) ήταν φρικιαστικές και θλιβερές. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο και αυτούς που τραυματίστηκαν», ανέφερε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης μέσω Twitter.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.