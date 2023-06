Τριντό: Σε επαφή με τους συμμάχους μας, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στη Ρωσία

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης του στο Twitter ότι η ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών της χώρας θα συνεδριάσει για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία.

«Έχω ενημερωθεί για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Ρωσία. Η Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις. Είμαστε σε επαφή με τους συμμάχους μας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Τζάστιν Τριντό.

I have been briefed on the events unfolding in Russia. The Incident Response Group will meet today to discuss the latest developments. We’re in contact with our allies and will continue to monitor the situation closely.