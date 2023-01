Τρεις νεκροί από πυρά ενόπλου στη Γιάκιμα της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου στην Γιάκιμα της Ουάσινγκτον, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από την αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν λίγο μετά τις 3:30 π.μ. (τοπική ώρα) σε κατάστημα της αλυσίδας Circle K, κατόπιν αναφοράς για πυροβολισμούς, εντόπισαν τρεις νεκρούς. Δύο θύματα κείτονταν μέσα στο κατάστημα και άλλο ένα έξω από αυτό.

«Ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία τριών ανθρώπων μετά από πυροβολισμούς σε ένα ψιλικατζίδικο στην Yakima της Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ελεύθερος», ανακοίνωσε η αστυνομία

