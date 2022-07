Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στην Ιντιάνα - Νεκρός και ο δράστης

Ένας άνδρας οπλισμένος με καραμπίνα άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο του Γκρίνγουντ, στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δύο. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά ενός οπλισμένου πολίτη, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα) ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς. «Φαίνεται πως ένας καλός Σαμαρείτης που ήταν οπλισμένος αντιλήφθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη και πυροβόλησε τον ένοπλο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Γκρίνγουντ, ο Τζιμ Άιζον. Συνολικά, τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, συμπλήρωσε.

