Τρεις πύραυλοι έπληξαν κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα της Οδησσού

Τρεις πύραυλοι έπληξαν σήμερα Παρασκευή 1η Απριλίου κατοικημένη περιοχή κοντά στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κυβερνήτη Μαξίμ Μαρτσένκο, ο οποίος αναφέρει ότι υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

