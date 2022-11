Τρόμος από τον σεισμό στο Adapazari

Τον τρόμο και τον πανικό σκόρπισε στους κατοίκους της περιοχής η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 03.08 (ώρα Ελλάδος) στη βορειοδυτική Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ανταπαζαρί.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 51 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ανταπαζαρί ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD), η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Footage of the moment 5,9 magnitude #quake hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed pic.twitter.com/PUkZxGjl9N — Selin Girit (@selingirit) November 23, 2022

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν αρχικά ότι τραυματίστηκαν 22 άτομα, ωστόσο στη συνέχεια ο απολογισμός αυξήθηκε κατακόρυφα, με αποτέλεσμα οι καταγεγραμμένοι τραυματίες να ανέλουν στους 50, ενώ αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Πάντως ελάχιστοι είναι αυτοί που νοσηλεύονται σε κίσιμη κατασταση, ενώ σρτους περισσότερους από τους τραυματίες δόθηκαν οι πρωτες βοήθειες και ακολούθως αποχώρησαν από τα νοσοκομεία.

Düzce il merkezinde deprem nedeniyle hasar oluşan yerler görüntülendi https://t.co/HKchtKzSuW — AA Canlı (@AACanli) November 23, 2022

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την AFAD. Ωστόσο, ο σεισμός έγινε αισθητός ως την Κωνσταντινούπολη, 200 χιλιόμετρα μακριά, καθώς και στην Άγκυρα.

Earthquake with magnitude 6.1 in Duzce. The earthquake was felt in many cities, especially in Istanbul and Ankara. #istanbul #ankara #deprem pic.twitter.com/wm4HUBKrqo — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) November 23, 2022

Πάντα σύμφωνα με την AFAD, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί στην περιοχή.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν ισχύος 6,1 βαθμών, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από την πλευρά του υπολόγισε ότι είχε μέγεθος έξι βαθμών.

Σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμών.

Videos show the impact of a magnitude 5.9 earthquake that has struck Türkiye’s northwestern Duzce province.



Tremors were felt in neighbouring cities, including Istanbul and Ankara pic.twitter.com/xZeAfJTYwz — TRT World (@trtworld) November 23, 2022

Ο δήμαρχος της πόλης Ντουτζέ, ο Φαρούκ Εζλού, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk πως πολλοί κάτοικοι πανικοβλήθηκαν και ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης.

Según la información proporcionada, el sismo tuvo su epicentro a 16 kilómetros al oeste de Duzce, a 10 kilómetros de profundidad , El temblor tuvo su epicentro en la localidad de Gölkaya, en la provincia de Düzce, a unos 200 kilómetros (124 millas) al este de Estambul. pic.twitter.com/2W3vvMlbGa — Notix Mundial DST (@NotixMundial24) November 23, 2022

Η AFAD ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιοχή στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Düzce Avni Akyol öğrenci yurdu deprem sonrası. pic.twitter.com/9mfQ1pqaiE — Haber (@Haber) November 23, 2022

Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από αρκετές τεκτονικές πλάκες και η σεισμική δραστηριότητα στη χώρα είναι έντονη.

Ένα ακόμη επακόλουθο του ισχυρού σεισμού, ήταν αυτο που φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, η καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της περιοχής.

Επίσης μια έγκυος γυναίκα έχασε το μωρό που κυοφορούσε από τον φόβο της στη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

Όπως προαναφέρθηκε, έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής, ξεχύθηκαν στους δρόμους κια τις πλατείες της πόλης, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από τα τμήματα των κτηρίων που κατέρρεαν και πέρασαν το υπόλοιπο της νύχτας στην υύπαιθρο τυλιγμένο με κουβέρτες και ότι αλλο κατάφεραν να πάρουν από τα σπίτια τους, μέσα στον πανικό τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που ακολουθούν και δημοσιεύθηκαν από την Τουρκική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Anadolu.

Οι παλαιότεροι φονικοί σεισμοί στην Τουρκία

Ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων ετών, τον Οκτώβριο του 2020 στη Σμύρνη (Ιζμίρ), στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

Τον Νοέμβριο του 1999, σεισμός 6,3 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε περίπου 900 ανθρώπους στην περιοχή της Ντουτζέ.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, πολύ ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17.100 ανθρώπους γύρω από τη βιομηχανική πόλη Νικομήδεια (Ιζμίτ), σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.

Σεισμολόγοι έχουν προειδοποιήσει τελευταία πως υπάρχει ενδεχόμενο ισχυρός σεισμός να πλήξει την Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, το προσεχές διάστημα.

Πηγή Φωτογραφιών: Anadolu- aa.com.tr