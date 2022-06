Τρόμος για τους επιβάτες σε πτήση της British Airways - Πλημμύρισε η καμπίνα του αεροπλάνου

Σοκ έπαθαν οι επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης της British Airways, όταν άρχισαν να τρέχουν νερά από την οροφή του αεροσκάφους, ενώ ήταν στον αέρα με προορισμό τις ΗΠΑ.

Τα βίντεο που βγήκαν στην δημοσιότητα, καταγράφουν τις τρομακτικές σκηνές, όταν άρχισε ξαφνικά να τρέχει νερό στην καμπίνα του αεροσκάφους Airbus A380 προς τα τέλη της πτήσης BA292 της British Airways από το Χίθροου του Λονδίνου προς την Ουάσιγκτον το περασμένο Σάββατο.

British Airways A380 cabin fills with water from the upper deck during a flight between Heathrow to Washington DC. The aircraft continued for a safe landing in Washington. https://t.co/Kx7E0JlCX5 pic.twitter.com/UOv7LOflsC