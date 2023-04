Τρόμος σε πτήση στις ΗΠΑ - Σμήνος πουλιών προκάλεσε βλάβη σε κινητήρα

Πανικός επικράτησε σε πτήση της American Airlines από το Κολόμπους για το Φοίνιξ της Αριζόνα, όταν ξέσπασε φωτιά στο αεροπλάνο Boeing 737.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Τζον Γκλεν Κολούμπους του Οχάιο την Κυριακή γύρω στις 07:43 π.μ. τοπική ώρα, αλλά οι ταξιδιώτες βρέθηκαν και πάλι στο ίδιο αεροδρόμιο στις 08:22 π.μ. καθώς οι κυβερνήτες του αεροσκάφους επέστρεψαν εσπευσμένα για να αποτραπούν τα χειρότερα, λόγω της φωτιάς που άρπαξε ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου.

A video uploaded to social media showed flames coming from the engine of an American Airlines plane after a bird apparently struck the engine shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio pic.twitter.com/l7DvZtSZ46