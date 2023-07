Τρόμος στην Τζενίν της Παλαιστίνης

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χερσαίες εφόδους στην πόλη και στην περιφέρεια της Τζενίν καθώς και σε παρακείμενο προσφυγικό καταυλισμό σε αυτή, στα βόρεια της Δυτικής Όχθης, στο πλαίσιο «ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», με την κωδική ονομασία «Σπίτι και Κήπος», η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εκατοντάδες στρατιώτες εισέβαλαν στην πόλη και συγκρούονται με ενόπλους.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη εδώ και δύο δεκαετίες και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί για τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Ειδικότερα, συμμετέχει ολόκληρη ταξιαρχία πεζικού του ισραηλινού στρατού με την υποστήριξη τεθωρακισμένων, εκσκαφέων και ελεύθερων σκοπευτών. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι έχουν πέσει νεκροί και περισσότεροι από 80 έχουν τραυματιστεί. Τουλάχιστον οι 17 εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της επιχείρησης.

#Palestine 🇵🇸✌️💔 #فلسطين

The Ministry of Health : 3 Palestinians were killed and 27 others were seriously injured, including 7 serious injuries, during the ongoing Israeli aggression against Jenin refugee camp in the West Bank , Palestine. 3/7/2023 .#جنين #Jenin pic.twitter.com/fiE0ojt1fl — Rehan A. Mughal (@rehanmughal90) July 4, 2023

Νωρίτερα, στρατιωτικές μπουλντόζες «όργωναν» τους δρόμους καταστρέφοντας κτήρια ώστε να ανοίξουν περάσματα για τις ισραηλινές δυνάμεις. Όσοι Παλαιστίνιοι βγήκαν έξω κοιτούσαν προς την κατεύθυνση του καταυλισμού όπου και φιλοξενούνται έως 18.000 άνθρωποι. Αυτός πλέον έχει κηρυχθεί από τον ισραηλινό στρατό σε «κλειστή στρατιωτική ζώνη».

Video footage shows an Israeli bulldozer destroying a street in Jenin refugee camp in the occupied West Bank as Israel's forces carried out a deadly raid.



The destruction of the roads has prevented ambulances from getting to injured people, say Palestinian officials ⤵️ pic.twitter.com/6tZxomfsnp — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 3, 2023

Το βουητό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι τακτικές ριπές σφοδρών πυροβολισμών και δυνατοί κρότοι εκρήξεων είναι τα μόνα που ακούγονται από την περιοχή. Στα διεθνή πρακτορεία επισημαίνεται ότι ασθενοφόρα σπεύδουν στα - γεμάτα από συγγενείς - νοσοκομεία που, αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, με ένα από αυτά να φτάνει με μία τρύπα από σφαίρα στο μπροστινό του μέρος.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός έχει διακόψει την τηλεφωνική επικοινωνία, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού καθιστώντας δυσκολότερη την κατάσταση ενώ, Παλαιστίνιοι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να προσεγγίσουν το σημείο και να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αποφάσισε μάλιστα να διακόψει κάθε επικοινωνία και διαπραγμάτευση με το Τελ Αβίβ και να συνεχίσει την αναστολή του συντονισμού της ασφάλειας. Είχε προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Ραμάλα υπό την ηγεσία του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι τελευταίες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Άκαμπα της Ιορδανίας και στο Σαρμ αλ Σέιχ της Αιγύπτου παύουν να ισχύουν.

lsraeli occupation forces damage the infrastructure of Jenin camp, and vandalize Palestinian-owned property during the ongoing mass invasion of Jenin. pic.twitter.com/28zbHjy1jA — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) July 3, 2023

Δυτική Όχθη: 3.000 Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν

Περίπου 3.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν χθες τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν μετά την επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης με δέκα νεκρούς και άλλους 80 τραυματίες, 17 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

«Περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν πλέον εγκαταλείψει τον καταυλισμό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αντικυβερνήτης της Τζενίν, ο Καμάλ Αμπού αλ Ρουμπ, υπογραμμίζοντας πως οι Αρχές έλαβαν μέτρα για τη φιλοξενία τους σε σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις στην πόλη.

Les mains en l'air, des enfants, des femmes et des personnes âgées, dans un état de vulnérabilité extrême, sont contraints de quitter leurs foyers de manière forcée dans le camp de Jénine, suite aux intenses bombardements perpétrés par l'armée d'occupation israélienne. pic.twitter.com/QW1ZoO2k4C — Ahmed🇵🇸 (@AhmedSaadGaza) July 3, 2023

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Εκατοντάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και ορισμένοι επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό για να εισέλθουν στον κύριο τερματικό σταθμό, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια.

Το πεζοδρόμιο έξω από την αίθουσα αφίξεων κατακλύστηκε από διαδηλωτές με σημαίες, τύμπανα και σφυρίχτρες. Μερικές δεκάδες κατάφεραν να εισέλθουν για λίγο μέσα στην αίθουσα, όπως φαίνεται σε εικόνες που κατέγραψε το πρακτορείο Reuters.

Η διαδήλωση έγινε στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Σε κάλεσμα που είχε κοινοποιηθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι διοργανωτές προέτρεπαν τους διαδηλωτές να μεταβούν στο αεροδρόμιο με βαλίτσες και διαβατήρια, προκειμένου να ξεγελάσουν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η αστυνομία είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα επέτρεπε σε διαδηλωτές να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Αυτήν την εποχή, ο διεθνής αερολιμένας Μπεν Γκουριόν εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 90.000 ταξιδιώτες ημερησίως.