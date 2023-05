Τροχαίο δυστύχημα με 16 νεκρούς στο Καμερούν

Δεκαπέντε άνθρωποι που συνόδευαν τη σορό συγγενή που μεταφερόταν για την κηδεία του σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στο Καμερούν όταν συγκρούστηκε το μίνιμπας στο οποίο επέβαιναν με φορτηγό, ο οδηγός του οποίου επίσης έχασε τη ζωή του, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών.

Στους δρόμους της πελώριας χώρας της κεντρικής Αφρικής γίνονται συχνά πολύνεκρα δυστυχήματα, στα οποία εμπλέκονται όχι σπάνια λεωφορεία, ειδικά στην εθνική οδό 3 (RN3), που συνδέει την πρωτεύουσα Γιαουντέ με την οικονομική πρωτεύουσα Ντουαλά· αυτή ακριβώς μετατράπηκε σε θέατρο της νέας τραγωδίας.

«Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα», εκ των οποίων «15 επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο» και ο δέκατος έκτος ήταν ο οδηγός του φορτηγού, ενώ άλλοι τρεις επιβάτες του λεωφορείου «τραυματίστηκαν» αλλά επέζησαν, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CRTV ο Ζαν Ερνέστ Μασένα Νγκάλε Μπιμπεχέ, ο υπουργός Μεταφορών.

🚨A fatal accident at Edea has left several persons death and others wounded.

A bus carrying mourners collided with a heavy duty truck.



The victims of the accident were going to burry a love one.#Cameroun #Cameroon #237Showbizgist #kampiiproductions pic.twitter.com/30RlzHGvvU