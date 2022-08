Τροχαίο δυστύχημα στην Κροατία: Έντεκα νεκροί, πολλοί τραυματίες από την εκτροπή πολωνικού λεωφορείου

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες εξετράπη της πορείας του στη βορειοδυτική Κροατία νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής καθώς και διασώστες έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, που συνέβη στις 5.40 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στο Μπρεζνίτσκι Χουμ με κατεύθυνση την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας εξετράπη της πορείας του», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter το κροατικό υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δίνει πληροφορίες για την εθνικότητα των επιβαινόντων.

Wypadek polskiego autobusu w #Chorwacja. Nie żyje 11 osób, a kilkadziesiąt jest rannych.



At least 11 killed and dozens injured in a #Polish bus crash in Croatia.pic.twitter.com/zqLoFtOZAt