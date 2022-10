Τσαντ: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε διαδηλώσεις στη Ντζαμένα ενάντια στην «προσωρινή» κυβέρνηση

Πάνω από πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην Ντζαμένα, σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, ενώ 58 είναι οι τραυματισμένοι. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από έκκληση της αντιπολίτευσης για να διαδηλώσουν κατά της παράτασης της μεταβατικής περιόδου διακυβέρνησης από τον προσωρινό πρόεδρο Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί Ίτνο.

🔴 BREAKING - Police are currently shooting live bullets at peaceful demonstrators in #Chad. Reports from our partners speak of 10+ dead and hundreds wounded. We call on the UN Special Rapporteur @cvoule to urge the govt to stop the killings. pic.twitter.com/IP1hW5FUsV