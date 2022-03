Τσερνίχιβ: Χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα οι πολίτες - Συνεχίζονται οι μάχες στα μέτωπα

Χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα έχουν αφήσει τον πληθυσμό του Τσερνίχιβ οι εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν την πόλη αυτή στη βόρεια Ουκρανία.

Η παροχή φυσικού αερίου εξακολουθεί να λειτουργούν εν μέρει, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης.

Περικυκλωμένο το Τσερνίχιβ - Καταστράφηκαν οι υποδομές

Η υποδομή της πόλης καταστράφηκε από «έντονες μάχες», αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιδιόρθωση των ζημιών, έγραψε το Σάββατο στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Τσερνίχιβ στον ουκρανικό βορρά για κάποιο καιρό. Κεντρικός δρόμος της πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οδηγεί στο Κίεβο.

Πάνω από 200 άμαχοι σκοτώθηκαν

Ο δήμαρχός της Βλαντισλάβ Ατροσένκο δήλωσε το Σάββατο ότι η πόλη έχει «εντελώς καταστραφεί» από τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης σημείωσε ότι περισσότεροι από 200 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς από τους 285.000 κατοίκους που είχε αρχικά η πόλη έχουν φύγει.

Συνεχίζονται οι μάχες σε όλη την Ουκρανία

Οι μάχες συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με τις ρωσικές δυνάμεις να ανοίγουν επίσης πυρ στις εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας Neutron Source στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είχαν ήδη υποστεί ζημιές από βομβαρδισμό πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες και είχαν αποκοπεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, βομβαρδίστηκαν το Σάββατο, ανέφερε η Ukrayinska Pravda επικαλούμενη την κρατική αρχή που είναι αρμόδια για τα πυρηνικά.

«Η επαλήθευση της έκτασης της ζημιάς δεν είναι δυνατή λόγω των αδιάκοπων μαχών κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στο μεταξύ τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επιτυχείς αντεπιθέσεις γύρω από το Χάρκοβο, σύμφωνα με τον περιφερειακό επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Κτίριο κατοικιών επλήγη κατά τη διάρκεια ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο χωριό Όσκιλ στην περιοχή Ιζιούμ και σκοτώθηκε μια τετραμελής οικογένεια. Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Προς τη Λευκορωσία οι ρωσικές δυνάμεις

Οι ρωσικές δυνάμεις μετακινούνται προς τη Λευκορωσία για να ανασυγκροτηθούν μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν στην Ουκρανία, σύμφωνα παράλληλα με χθεσινή ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο στόχος της μετακίνησης των στρατευμάτων είναι η «εναλλαγή μονάδων που έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες, η ενίσχυση των υπαρχουσών ομάδων, ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα, καύσιμα και πυρομαχικά, η διοργάνωση της απομάκρυνσης τραυματιών και άρρωστου προσωπικού», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το γενικό επιτελείο σημείωσε επίσης το βράδυ της Κυριακής ότι ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για νέες πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία με την προμήθεια νέων βλημάτων σε βάσεις εκτόξευσης στη Λευκορωσία.

Το «βλέμμα» στις «κατεχόμενες» περιοχές

Στο μεταξύ οι μάχες συνεχίζονται στη Ρούμπιζνε, τη Σεβεροντονέτσκ και τη Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το γενικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσική Εθνοφρουρά προσπαθεί να καταπνίξει την λαϊκή αντίσταση σε κατεχόμενες περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση - «απάντηση προς τον Μπάιντεν» στη Λβιβ

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην Ουκρανία κοντά στην δυτική πόλη Λβιβ.

Η αποθήκη αυτή καυσίμων εφοδίαζε τον ουκρανικό στρατό στο δυτικό τμήμα της χώρας και κοντά στο Κίεβο, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν δοθεί από το Σάββατο από την Ουκρανία.

Three explosions were heard in Lviv. Details are to come.



Recently, Ukraine criminalized publishing materials that give away locations of missile strikes, in order to avoid correcting fire of the Russians. Media & bloggers must wait for official information pic.twitter.com/ytmuqrHMes