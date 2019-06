Τσερνόμπιλ: Σάλος με τουρίστες που σπεύδουν στην πόλη για σέλφι

Οργή προκαλεί ο καταιγισμός των σέλφι, που τραβούν μανιωδώς τουρίστες, οι οποίοι συρρέουν στο Τσερνόμπιλ - με μία μάλιστα εξ' αυτών να εμφανίζεται στον φωτογραφικό φακό φορώντας μονάχα το εσώρουχό της, στον απόηχο της τηλεοπτικής σειράς που προβάλλεται για τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

Σε αυτό το πλαίσιο κι ο συγγραφέας της σειράς απευθύνει έκκληση για επίδειξη σεβασμού προς τους νεκρούς.

Το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία κι η εγκαταλελειμμένη, πόλη-φάντασμα δίπλα του καταγράφουν σημαντική αύξηση στις αφίξεις τουριστών μετά την προβολή της δραματικής σειράς, από το HBO, τον Μάιο με διθυραμβικές κριτικές.

Σε βάρος ορισμένων, ωστόσο, διατυπώθηκε σφοδρή κριτική, καθώς κατηγορούνται ότι δεν σεβάστηκαν την τραγική ιστορία της περιοχής βγάζοντας ανάρμοστες σέλφι εκεί.

«Είναι θαυμάσιο που το #ChernobylHBO ενέπνευσε το κύμα τουριστών, που επισκέπτονται την Ζώνη Αποκλεισμού. Όμως, ναι, έχω δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κρεγκ Μάζιν, ο δημιουργός της μίνι σειράς Chernobyl.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.