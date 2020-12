O εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εμβολιάστηκε κατά του Covid-19 με το σκεύασμα της Pfizer το βράδυ της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου (ώρα Ελλάδας), σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

