Βανδάλισαν το αστέρι του Τραμπ στο Walk of Fame και αυτό... πολλαπλαστιάστηκε

Λίγες ημέρες πριν, το αστέρι του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ στο Walk of Fame στο Χόλιγουντ, μυστηριωδώς, πολλαπλασιάστηκε! Ένας ανώνυμος καλλιτέχνης τοποθέτησε τουλάχιστον 50 αστέρια, μετά τον βανδαλισμό που υπέστη το γνήσιο αστέρι του Τραμπ, τον προηγούμενο μήνα.



«Σκίστε το αστέρι του Προέδρου στο Walk of Fame ή προσπαθήστε να το αφαιρέσετε - λες και είστε ο δήμαρχος του West Holywood ή κάτι ανάλογο - και θα ξεφυτρώσουν άλλα 30» είπε, στο Hollywood Reporter, ο ανώνυμος καλλιτέχνης.



Ο εν λόγω διαμαρτυρόμενος πολίτης και οι συνεργάτες του - αυτοαποκαλούνται «The Faction» και είναι φίλοι του καλλιτέχνη δρόμου Sabo - ξόδεψαν 1.000 δολάρια για να ετοιμάσουν τα πλαστικοποιημένα αστέρια, τα οποία κόλλησαν στο Walk of Fame. Το εγχείρημά τους χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από «έναν νεαρό και ανώνυμο επιχειρηματία», όπως εξήγησαν.



Τοποθέτησαν τα πλαστικοποιημένα «ψεύτικα» αστέρια σε κενά τετράγωνα στο Walk of Fame, αν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης τα είχαν καλυμμένα για να μην βλέπουν οι περαστικοί τι συνέβαινε. «Δεν ήθελα να με βαρέσουν από πίσω στο κεφάλι. Πιστεύαμε ότι το ''Σύνδρομο Παραφροσύνης για τον Τραμπ" ήταν ένα αστείο, αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι υπάρχει. Αν δεν ξεκολλήσει κανείς τα αστέρια, θα κρατήσουν για 10 χρόνια» πρόσθεσε ο ανώνυμος καλλιτέχνης.



Τα ξεκόλλησαν, όμως. «Δεν θέλαμε να επαναληφθεί αυτό που συνέβη στο αρχικό αστέρι... Αρχίσαμε στις 5 το πρωί και βρήκαμε περίπου 50 αστέρια» είπε ένας εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαρισμού του Walk of Fame από γκράφιτι και άλλες «αισθητικές παρεμβάσεις».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ