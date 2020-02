Βανέσα Μπράιαντ: «Γιατί να ξυπνήσω άλλη μια μέρα όταν το κοριτσάκι μου δεν θα έχει αυτή την ευκαιρία;»

Ο νους σταματά να σκέφτεται λογικά, οι λέξεις μπερδεύονται στο μυαλό και τα συναισθήματα βρίσκουν τρόπο να παγώσουν ό,τι εύλογα θεωρείται ορθό. Μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου και της κόρης τους, η Βανέσα Μπράιαντ εκφράζει τα συναισθήματά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζητεί από τον κόσμο να προσεύχεται για τις ψυχές των 9 επιβατών που έχασαν τη ζωή τους στις 27 Ιανουαρίου, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σε λόφο του Λ. Άντζελες. Η ίδια ξεδιπλώνει τις σκέψεις της και με περίσσια ειλικρίνεια αποκαλύπτει τον θυμό που έχει μέσα της για την απώλεια των αγαπημένων της και πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά της.

«Το μυαλό μου αρνείται να δεχθεί ότι και ο Κόμπι και η Τζίτζι έχουν χαθεί. Δεν μπορώ να διαχειριστώ και τα δύο ταυτόχρονα» έγραψε η σύζυγος του Κόμπι Μπράιάντ στο Instagram.

«Είμαι τόσο θυμωμένη… Είναι σαν να προσπαθώ να επεξεργαστώ ότι ο Κόμπι χάθηκε, αλλά το σώμα μου αρνείται να δεχθεί ότι η Τζίτζι δεν θα επιστρέψει σε μένα. Είναι άδικο. Γιατί θα πρέπει να ξυπνήσω άλλη μια μέρα όταν το κοριτσάκι μου δεν θα μπορεί να έχει αυτή την ευκαιρία; Είμαι τόσο θυμωμένη. Είχε τόση ζωή για να ζήσει. Τότε συνειδητοποιώ ότι πρέπει να είμαι δυνατή και να είμαι εδώ για τις τρεις κόρες μου. Θυμωμένη που δεν είμαι με τον Κόμπι και την Τζίτζι, αλλά είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ με τη Ναταλία, την Μπιάνκα και την Κάπρι. Ξέρω ότι αυτό που αισθάνομαι είναι φυσιολογικό. Είναι μέρος της διαδικασίας της θλίψης. Απλώς ήθελα να το μοιραστώ, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος εκεί έξω που έχει βιώσει μια τέτοια απώλεια. Θεέ μου, θα ήθελα να ήταν εδώ και αυτός ο εφιάλτης να τελείωνε. Προσεύχομαι για όλα τα θύματα αυτής της φρικτής τραγωδίας. Παρακαλώ, συνεχίστε να προσεύχεστε για όλους».

