Βέλγοι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε παιδιά για ένα πατίνι

Έρευνα σε βάρος δύο αστυνομικών ξεκίνησαν οι αρχές των Βρυξελλών επειδή την περασμένη Δευτέρα πέρασαν χειροπέδες σε δύο παιδιά ηλικίας 11 και 13 ετών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της κλοπής ενός πατινιού.

Η ανάρτηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενός βίντεο όπου εικονίζονται τα παιδιά –το ένα από αυτά έχει τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες στην πλάτη– να οδηγούνται από τους αστυνομικούς σε ένα περιπολικό ανάγκασε τις αρχές να ζητήσουν τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας. Ο στόχος είναι να καθοριστεί για ποιον λόγο οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι έπρεπε να περάσουν χειροπέδες στους ανήλικους, εξήγησε ο αξιωματικός της αστυνομίας Γκαμπριέλ Εβανγκελίστι μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι RTL.

«Θα πρέπει να απειλείται η σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού ή να υπάρχει κίνδυνος διαφυγής» του υπόπτου για να γίνει κάτι τέτοιο, διευκρίνισε.

Arrestation interpellante de deux enfants à Saint-Gilles: l'un d'eux est menotté (vidéo) two kids handcuffed ... police asks not to be filmed while it’s legal!!!! #belgium #policebrutality #bruxelles #saintgilles #PoliceBrutalityPandemic #PoliceBrutality https://t.co/ppZWYhL9J6