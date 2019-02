Βέλγιο: Τέσσερις ευρωβουλευτές των Πρασίνων συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε στρατιωτική βάση

Τέσσερις ευρωβουλευτές των Πρασίνων συνελήφθησαν την Τετάρτη σε μια αεροπορική βάση στο βιορειοανατολικό Βέλγιο, όπως έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα.

Οι τρεις ευρωβουλευτές μπήκαν στη βάση Κλάινε Μπρόγκελ κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε συνθήματα εναντίον των πυρηνικών όπλων. Ο τέταρτος συνελήφθη έξω από τη βάση.

Ένας εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων είπε ότι οι συλληφθέντες είναι οι Μόλι Σκοτ Κάτο (Βρετανία), Τίλι Μετζ (Λουξεμβούργο), Μισέλ Ριβαζί (Γαλλία) και Τόμας Βάιτς (Αυστρία).

I have been arrested for breaking into a Belgian military airbase to protest against the stockpiling of American nuclear bombs.



Our message from the runway was clear. #nuclearban #globalban @ArthurNeslen reports here: https://t.co/8YUeHJBpU6 pic.twitter.com/7suQvIF90o