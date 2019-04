Οσμή πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Χουάν Γκουαϊδό δήλωσε σήμερα πως άρχισε την «τελική φάση» του σχεδίου του να εκδιώξει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, καλώντας τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να τον υποστηρίξουν για να θέσει τέρμα στην «υφαρπαγή της εξουσίας» από τον Μαδούρο.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε τον Γκουαϊδό να στέκεται κοντά στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα στο Καράκας εν μέσω μια ομάδας ανδρών που φορούσαν στρατιωτικές στολές.

Ο υπουργός Πληροφοριών της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε σε ένα τουίτ πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει μια μικρή ομάδα «προδοτών στρατιωτικών» που επιδιώκουν να προωθήσουν ένα πραξικόπημα.

Ο Γκουαϊδό, σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter, μιλούσε δίπλα σε άνδρες με στρατιωτική στολή και στον πολιτικό της αντιπολίτευσης Λεοπόλντο Λόπες, ο οποίος έχει τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό.

BREAKING: Surrounded by military personnel, Venezuelan opposition leader Juan Guaidó calls for military uprising against the Maduro government today, saying "Today the armed forces are clearly on the side of the people, Operation Freedom is underway. " pic.twitter.com/uIj3vUT5eF