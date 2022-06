Βερολίνο: Ψυχικά ασθενής ο άνδρας που έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος

Ένας 29χρονος άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του καταπάνω σε πλήθος ανθρώπων στο Βερολίνο χθες, Τετάρτη 8 Ιουνίου, σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του Βερολίνου, σκοτώνοντας μια δασκάλα και τραυματίζοντας σοβαρά 14 πεζούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Τα τελευταία στοιχεία υποδηλώνουν ότι πρόκειται για μια περίπτωση ενός ψυχικά ασθενούς ανθρώπου που κατελήφθη από αμόκ», είπε η Ίρις Σπράνγκερ, η υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου, σχετικά με το περιστατικό αυτό, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην Εκκλησία του Κάιζερ Γουλιέλμου, ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Η γερμανική αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη, ο οποίος είναι Γερμανός αρμενικής καταγωγής. Το όχημα, αφού ανέβηκε δύο φορές στο πεζοδρόμιο, κατέληξε στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Ο οδηγός συνελήφθη από τους περαστικούς που τον παρέδωσαν στις αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και μικρά παιδιά, μαθητές σχολείου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε αρχιικά ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, έξι από αυτούς σοβαρά. Στη συνέχεια, η αστυνομία έκανε λόγο για 14 μαθητές μεταξύ των τραυματιών.

Η δασκάλα που σκοτώθηκε συνόδευε τους μαθητές μιας τάξης Λυκείου, μεταξύ 16 και 17 ετών, ενός σχολείου της μικρής πόλης Μπαντ Άρολσεν στο κρατίδιο της Έσσης στην κεντρική Γερμανία, όπως μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Έσσης.

Το βράδυ της Τετάρτης δύο κεριά ήταν αναμμένα στην είσοδο του σχολείου Kaulbach της πόλης.

Αξιωματούχοι διέψευσαν τις πληροφορίες της εφημερίδας Bild ότι ο οδηγός είχε αφήσει μια «επιστολή ομολογίας» μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, βρέθηκαν αφίσες σχετικές με την Τουρκία, η οποία έχει ταραχώδεις σχέσεις με την Αρμενία.

Η εφημερίδα Bild δημοσίευσε φωτογραφία του οδηγού του οχήματος την ώρα της σύλληψής του. Φορούσε ένα κίτρινο πουλόβερ, παντελόνι αθλητικής φόρμας και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Περισσότεροι από 100 άνδρες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος.

Από φωτογραφίες του Reuters φαίνεται το μικρό ασημί αυτοκίνητο μάρκας Renault μέσα σε ένα κατάστημα του οποίου έχει σπάσει την βιτρίνα.

Το σημείο του συμβάντος, που βρίσκεται σε έναν εμπορικό δρόμο κοντά σε ένα εστιατόριο McDonald's, αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ ένα ελικόπτερο υπερίπτατο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, λίγο μετά το περιστατικό εκκενώθηκε το γειτονικό κτιριακό συγκρότημα Europa Center, όπου βρίσκεται και ένα εμπορικό κέντρο, σε περίπτωση που το όχημα περιείχε εκρηκτικά.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πληροφορήθηκε ασφαλώς γι' αυτό το φρικτό περιστατικό σήμερα στο Βερολίνο, λυπάται και ανησυχεί πολύ. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και τους συγγενείς τους», δήλωσε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το συμβάν ξύπνησε μνήμες από την επίθεση που εξαπέλυσε το 2016 ένας άνδρας στην ίδια περιοχή του Βερολίνου, όταν σκότωσε τον οδηγό ενός φορτηγού και οδήγησε το βαρύ όχημα σε μια κατάμεστη χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας άλλους 11 ανθρώπους εκεί.

Ο Άνις Άμρι, ένας Τυνήσιος, ο οποίος δεν είχε λάβει πολιτικό άσυλο και είχε διασυνδέσεις με ισλαμιστικούς κύκλους, διέφυγε μετά την επίθεση στην Ιταλία, όπου αργότερα έπεσε νεκρός από τις σφαίρες Ιταλών αστυνομικών.

