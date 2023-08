Βυθίστηκε η θαλαμηγός των τελευταίων διακοπών της Νταϊάνα

Στον βυθό της Μεσογείου στα ανοιχτά των ακτών της γαλλικής Ριβιέρας, βρίσκεται πλέον η θαλαμηγός «Cujo», το θρυλικό σκάφος μήκους 80 ποδών, (20 μέτρων), που έμεινε στην ιστορία καθώς φιλοξένησε τις τελευταίες ευτυχισμένες διακοπές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μαζί με τον αγαπημένο της Ντόντι Αλ Φαγιέντ λίγες μέρες πριν φύγουν από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στις 31 Αυγούστου του 1997.

Incredible 80ft superyacht Cujo used by Princess Diana sinks after crash in Med https://t.co/Wf5lypkZKl

Η θαλαμηγός που τότε ανήκε στον Ντόντι Αλ Φαγιέντ, βυθίστηκε το Σάββατο 29 Ιουλίου μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κέντρο της από άγνωστο μέχρι στιγμής αντικείμενο, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Μπολιέ-συρ-Μερ, ενός διάσημου θερέτρου της Κυανής Ακτής, κοντά στη Νίκαια.

The 20m Baglietto yacht Cujo has reportedly been "lost" at sea after an incident in Corsica...



Find out more here.https://t.co/5OYw4BT5PI