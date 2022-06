Βίντεο - ντοκουμέντο από την πυραυλική επίθεση στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής επίθεσης με πυραύλους στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας, δείχνει ξεκάθαρα τον τρόμο που επικράτησε πολλά μέτρα από το σημείο της έκρηξης.

Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας παρακείμενου πάρκου φαίνονται καθαρά πολίτες που κάνουν τη βόλτα τους ενώ ξαφνικά πέφτει ο πύραυλος πάνω στο κτήριο.

Αμέσως, οι άνθρωποι στο πάρκο αρχίζουν να τρέχουν τρομαγμένοι και να προσπαθούν να φύγουν μακριά ενώ πέφτει «βροχή» από τα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου. Ένας άνθρωπος, μάλιστα, στην προσπάθειά του να αποφύγει τα κομμάτια που πέφτουν, βουτάει στη λίμνη.

Δείτε το βίντεο:

Video of the Russian Kh-22 missile strike on the shopping mall in Kremenchuk yesterday from a nearby park. https://t.co/jYOp0IduRM pic.twitter.com/XaCJO3G2Nw