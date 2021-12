Βίντεο-σοκ: Μασκοφόρος άνδρας οπλισμένος με βαλλίστρα απειλεί να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ

Ανατριχιαστικό βίντεο, το οποίο απεικονίζει ένα άνδρα που κραδαίνει στα χέρια του μία βαλλίστρα κι απειλεί να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ, δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα Sun, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη ενός 19χρονου που προσπάθησε να εισβάλει στο παλάτι του Ουίνδσορ.

Ο ύποπτος νεαρός άνδρας, οπλισμένος με βαλλίστρα, που συνελήφθη όταν επιχείρησε να εισβάλει στο Κάστρο του Ουίνδσορ τέθηκε υπό κράτηση αφού υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πιστεύεται μάλιστα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με τον μασκοφόρο στο βίντεο.

Jaswant Singh Chail is the nutter arrested at Windsor Castle armed with a crossbow.



He said he planned to assassinate the Queen in revenge for 1919 Amritsar massacre & also for people discriminated against because of their race. https://t.co/S9BqBcGa2g pic.twitter.com/erMnO1Org0