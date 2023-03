Βίντεο από τη Ρωσία διαψεύδει τις ΗΠΑ για το περιστατικό με το drone στη Μαύρη Θάλασσα

Σε οριακό σημείο είναι οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ρωσία με αφορμή το επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα που είχε ως αποτέλεσμα τη συντριβή του αμερικανικού drone.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι το μαχητικό Su-27 της Ρωσίας συγκρούστηκε με το drone, από αποτέλεσμα «μη ασφαλούς και μη επαγγελματικής αναχαίτισης» και τελικά το MQ-9 έπεσε στη Μαύρη Θάλασσα.

Στην αντίπερα όχθη, τα ρωσικά κανάλια του Telegram και τα ΜΜΕ δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει ότι το ρωσικό αεροσκάφος έκανε ελιγμό και απέφυγε το drone και ότι ουδέποτε χτύπησε τον έλικά του για να προκαλέσει την κατάρριψή του, όπως ισχυρίστηκαν αρχικά οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα του βίντεο, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Russian Telegram channels published a video reportedly from the Su-27 fighter plane.



It clearly showed that the US MQ-9 Reaper drone's propeller didn't struck the Russian fighter plane as alleged by the Americans. pic.twitter.com/e9YbtbjARB