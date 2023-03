Βίντεο με την εκτέλεση Ουκρανού αιχμαλώτου - Τον γάζωσαν αφού τράβηξε την τελευταία ρουφηξιά από το τσιγάρο του

Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει την εκτέλεση ενός Ουκρανού αιχμαλώτου από ρωσικές δυνάμεις, ζητεί η κυβέρνηση της Ουκρανίας να διερευνηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Στο ερασιτεχνικό βίντεο διακρίνεται ο άοπλος Ουκρανός αιχμάλωτος με στολή παραλλαγής να τραβά μια τελευταία ρουφηξιά από το τσιγάρο του δίπλα σε έναν ανοιγμένο λάκκο και να φωνάζει «Slava Ukraini» - «Δόξα στην Ουκρανία!» - προτού τον εκτελέσουν με κατά ριπάς πυρά.

Ο Ουκρανός στρατιώτης σωριάζεται άψυχος στο έδαφος, ενώ σφαίρες από αυτόματα όπλα πλήττουν το κορμί του και μια φωνή ακούγεται να λέει στα ρωσικά «ψόφα, σκύλε».

He smoked his cigarette and calmly, in their faces said to his captors: “Slava Ukrainy”. And then cursing Russians shot him, unarmed, with multiple rounds. They recorded execution and put online, it immediately became viral. Just a regular Ukrainian soldier. Unknown hero. RIP. pic.twitter.com/wGSJeYOWsv

Ο αιχμάλωτος, που εκτελέστηκε σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, ήταν ο Τιμόφιι Σαντούρα, η τύχη του οποίου αγνοείτο από τις 3 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την 30ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, το θύμα εθεάθη για τελευταία φορά κοντά στην πόλη Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας, θέατρο σφοδρών μαχών τους τελευταίους μήνες. «Αυτή τη στιγμή η σορός του στρατιώτη μας βρίσκεται στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Note that I cut this video because of how gruesome the end of it is, but Americans need to see how inhumane and monstrous the Russians are in Ukraine.



This brave Ukrainian soldier stood unarmed next to multiple Russian Soldiers. He said "Glory to Ukraine," as he took a drag of… https://t.co/aDv1F9Ono9 pic.twitter.com/wEiVOWIhIk