Η Τουρκία πενθεί για τους 41 νεκρούς ανθρακωρύχους

Η Τουρκία πενθεί για τους 41 εργάτες που σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοδυτική Τουρκία.

At least 41 coal miners killed in Turkey after an underground explosion, which a preliminary report says was likely caused by flammable gases in the mine, raising concerns about safety ⤵️ pic.twitter.com/jOIPXdpwa8