Viral η ανταπόκριση δημοσιογράφου από το Κίεβο σε 6 γλώσσες

Τον γύρο του Διαδικτύου έκανε η ανταπόκριση δημοσιογράφου από το Κίεβο σε 6 γλώσσες, ο οποίος μετέδιδε συγχρόνως σε διαφορετικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Πρόκειται για τον ανταποκριτή του Associated Press Φίλιπ Κρόουθερ (Philip Crowther), ο οποίος έγινε viral λόγω ενός βίντεο. Σε αυτό δίνει ανταπόκριση για τις εξελίξεις από την Ουκρανία σε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, αλλά και στη διάλεκτο που μιλούν στο Λουξεμβούργο!

Δείτε το βίντεο:

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT