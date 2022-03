Βλήμα έπεσε στα περίχωρα του Κιέβου δίπλα σε πάρκο

Βλήμα πυραύλου χτύπησε τρόλεϊ στην περιοχή Κουρενίφκα, στα περίχωρα του Κιέβου.

Σύμφωνα με δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, υπάρχει ένας νεκρός και 6 τραυματίες. «Μόλις τώρα, θραύσματα βλήματος έπεσαν στο δρόμο στην Kurenivka. Ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο. Το τρόλεϊ, που ήταν χωρίς επιβάτες, καταστράφηκε ολοσχερώς. Παράθυρα, κατεστραμμένα μπαλκόνια γειτονικών σπιτιών και εμπορικές εγκαταστάσεις στους πρώτους ορόφους υπέστησαν υλικές ζημιές», είπε στο Telegram.

Δείτε το βίντεο:

❗️The moment of the missile hit in #Kurenivka. pic.twitter.com/jyeOrkI1zA