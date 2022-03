Βομβαρδίζονται στόχοι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο:

Πιο δυτικά από κάθε άλλη φορά στις 18 ημέρες του πολέμου χτύπησαν οι ρωσικές δυνάμεις το πρωί της Κυριακής.

Όπως ανέφεραν ουκρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο δήμαρχος του Λβιβ, οκτώ ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης στην περιοχή του Γιαβορίβ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 16 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία και περίπου 40 χιλιόμετρα από το Λβιβ.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2022

Πρόκειται για ένα χτύπημα, το οποίο φέρνει τον πόλεμο πολύ κοντά στο Λβιβ, όπου οι σειρήνες δεν σταμάτησαν να χτυπούν το πρωί της Κυριακής. Η πόλη δεν έχει πληγεί ακόμα από ρωσικά πυρά, αλλά οι 700.000 κάτοικοι της πιστεύουν, όπως αναφέρει ο Guardian, ότι η ώρα έχει φτάσει και για αυτήν. Το Λβιβ έχει δύο ιδιαιτερότητες. Είναι αφενός η πόλη που φιλοξενεί τους περισσότερους εσωτερικά εκτοπισμένους Ουκρανούς και αφετέρου πρόκειται για την ίσως πιο φιλοδυτική πόλη της Ουκρανίας που αποτελεί σύμβολο της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία.

Το ρωσικό χτύπημα ήρθε μια μέρα μετά τις προειδοποιήσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, ο οποίος είπε ότι οι αποστολές οπλισμού από τη Δύση προς την Ουκρανία αποτελούν «νόμιμους στόχους» για τη Ρωσία.

Άλλο ένα ρωσικό χτύπημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Ιβανοφρανκίφσκ, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, την Σλοβακία και την Ουγγαρία. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν και εκεί χτυπήθηκε στρατιωτικός στόχος, ωστόσο, η ρωσική επίθεση προκάλεσε πανικό με τις σειρήνες να οδηγούν τους κατοίκους της πόλης στα καταφύγια.

⚡️Explosions heard in Ivano-Frankivsk.



Air raid alerts are on. Residents are asked to head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022

Οι σημερινές ρωσικές επιθέσεις ήρθαν ύστερα από μια πολύ δύσκολη νύχτα, η οποία χαρακτηρίστηκε από το σφυροκόπημα στη Μαριούπολη, την επίθεση σε καραβάνι αμάχων έξω από το Κίεβο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ατόμων και την επίθεση στη Λαύρα του Σβιατογκίρσκ, ένα μοναστήρι στην περιοχή του Ντόνιετσκ.

Επίθεση σε μοναστήρι στο Ντονιέτσκ

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογκίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδει το Ukrinform επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram. «Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογκίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ριμπάλκιν, επικεφαλής ΜΚΟ στην περιοχή, η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 23:05 το βράδυ του Σαββάτου. «Χτύπησαν τον γυναικωνίτη. Αυτήν την ώρα, νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από τα ερείπια», δήλωσε ο Ριμπάλκιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν στον τόπο της επίθεσης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Η Λαύρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σβιατογίρσκ είναι μοναστήρι του 13ου αιώνα που υπάγεται στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη του Σβιατογίρσκ.

Αναφορές για επτά νεκρούς μετά από πυροβολισμούς σε καραβάνι αμάχων

Λίγο μετά τις 20.00 έγινε γνωστό πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου μετά από πυροβολισμούς κατά της αυτοκινητοπομπής που απομάκρυνε αμάχους, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

❗️Occupiers shot women and children while they trying to evacuate from the village of #Pobeda in the #Kyiv region



War criminals killed seven people, including one child. The exact number of wounded is still unknown. pic.twitter.com/yS2pwYhLiv — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι πυροβόλησε εναντίον συνοδείας αμάχων που είχαν εκτοπιστεί από το χωριό Περεμόχα, αναφέρει το Reuters.

«Μετά την επίθεση, οι κατακτητές ανάγκασαν τους υπόλοιπους να γυρίσουν πίσω στην Περεμόχα και δεν τα αφήνουν να βγουν από το χωριό», ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών.

Εισβολή στον ανατολικό τομέα της Μαριούπολης

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, ο ρωσικός στρατός μπήκε στον ανατολικό τομέα της Μαριούπολης, με τις μάχες πλέον να λαμβάνουν χώρα στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με το Reuters, νέες εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και σπίτια της Μαριούπολης. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς και, πλέον, στόχος δεν είναι οι στρατιωτικές υποδομές. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ρωσικό τανκ χτυπά πολυκατοικίες της πόλης.

Footage of a Russian tank in Mariupol that shows it indiscriminately firing at apartments today.#Ukraine #Russia #Mariupol

pic.twitter.com/ggHbsdtt7w — Intel Rogue (@IntelRogue) March 12, 2022

Σημειώνεται πως στη Μαριούπολη παραμένουν εγκλωβισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι Ουκρανοί πολίτες, χωρίς ρεύμα, ενώ πολλοί από αυτούς δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τρόφιμα.