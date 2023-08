Βόρεια Καρολίνα: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο οδηγός αυτοκινήτου που παρέσυρε μετανάστες σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος

Παραδόθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου SUV που αναζητούσε η αστυνομία της Βόρειας Καρολίνας αφού το βράδυ της Κυριακής είχε παρασύρει έξι εργαζόμενους μετανάστες σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος της αλυσίδας Walmart στο Λίνκολντον και ακολούθως είχε τραπεί σε φυγή.

A suspect has been arrested and charged with felony hit and run after allegedly plowing into a group of migrant workers outside a Walmart in North Carolina, police said. https://t.co/8LJzln45fL pic.twitter.com/1C8QfjyigG