Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιβλέπει γυμνάσια τακτικής μονάδας πυρηνικού πολέμου

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε και καθοδήγησε γυμνάσια τακτικής μονάδας πυρηνικού πολέμου της χώρας από την 25η Σεπτεμβρίου ως την 9η Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

BREAKING: North Korea releases first images of various missile tests conducted between Sept. 25 and Oct. 9 and guided by Kim Jong Un pic.twitter.com/NCxL8NRdsW