Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η έκδοση ταυτοτήτων με τη νέα συνταγματική ονομασία της χώρας

Ξεκίνησε από χθες η έκδοση των πρώτων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, με το νέο συνταγματικό όνομα.

Στις ταυτότητες αυτές με το νέο συνταγματικό όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Republic of North Macedonia) αναγράφεται και η ιθαγένεια ως: Μακεδονική/Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Macedonian / Citizen of the Republic of North Macedonia), στην επίσημη γλώσσα (σλαβική) και στην αγγλική γλώσσα.

Όσον αφορά στους αλβανικής καταγωγής πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, τα στοιχεία τους στα νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας θα αναγράφονται αυτεπάγγελτα και στην αλβανική γλώσσα, ενώ για τους πολίτες που προέρχονται από τις μικρότερες εθνοτικές κοινότητες στη χώρα, κατόπιν αιτήματός τους, τα στοιχεία τους θα αναγράφονται και στη γλώσσα και γραφή που χρησιμοποιούν.

Η έκδοση των νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας έγινε με κανονιστική πράξη της κυβέρνησης και όχι με σχετικό νόμο, καθώς ένα μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης είχε καταθέσει περίπου 1.500 τροπολογίες στο νομοσχέδιο που είχε προτείνει η κυβέρνηση, μπλοκάροντας στην ουσία την ψήφιση του από τη Βουλή.

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE εξέφρασε ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η έκδοση των νέων ταυτοτήτων με κανονιστική πράξη της κυβέρνησης και όχι με νόμο είναι αντισυνταγματική.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι ο υφιστάμενος Νόμος για τη χρήση των Γλωσσών στη χώρα αποτελεί επαρκή βάση για την έκδοση κανονιστικής πράξης από τη μεριά της κυβέρνησης σχετικά με τις νέες ταυτότητες και ως εκ τούτου, όπως σημείωσε δεν υπάρχει καμία παραβίαση του Συντάγματος.

Τον περασμένο μήνα, η χώρα προχώρησε και στην έκδοση νέων διαβατηρίων στα οποία επίσης αναγράφεται το νέο όνομα της χώρας.

Η έκδοση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίων με τη νέα ονομασία της χώρας αποτελεί υποχρέωση της Βόρειας Μακεδονίας που απορρέει από τη Συμφωνία των Πρεσπών.