Γαλλία: Με διαφορά στήθους θα προηγηθεί το κόμμα που θα βγει πρώτο στις βουλευτικές εκλογές

Αναλυτές και δημοσκόποι, ακόμη και τέσσερις ώρες μετά το κλείσιμο της τελευταίας κάλπης στη Γαλλία, δεν ήταν σε θέση να πουν με βεβαιότητα ποιο κόμμα ήλθε πρώτο σε ψήφους στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, που έλαβε χώρα την Κυριακή 12 Ιουνίου.

Οι περισσότεροι εκτιμούν πως η «Λαϊκή Ένωση» του Ζαν-Λικ Μελανσόν τελικά θα καταλάβει την πρώτη θέση, έστω με διαφορά στήθους και ότι στον δεύτερο γύρο τις περισσότερες έδρες θα κερδίσει η παράταξη «Μαζί», που πρόσκειται στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Συμφωνούν επίσης, ότι ο ηγέτης της συμμαχίας της αριστεράς Μελανσόν κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιτύχει τον στόχο του να «εκλεγεί» πρωθυπουργός, αφού δεν θα εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, που θα προκύψει στον δεύτερο γύρο των εκλογών που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή, καθώς και ότι ο επανεκλεγείς στην προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν δύσκολα θα πετύχει τον δικό του στόχο, που δεν ήταν άλλος από το να έχει εκείνος την απόλυτη πλειοψηφία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Και οι δυο πλευρές ευελπιστούν ωστόσο, ότι την ερχόμενη Κυριακή η αποχή θα είναι μικρότερη, προσδοκώντας πως αυτό θα είναι προς όφελος τους.

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται ενόψει του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών είναι ποια θέση θα πάρουν τα κόμματα στις περιφέρειες τα οποία στον δεύτερο γύρο δεν θα έχουν δικό τους υποψήφιο.

Η Μαρίν Λεπέν είπε, πως καλεί τους ψηφοφόρους της να μην πάρουν θέση στο δίλημμα Μακρόν η Μελανσόν.

Η προσκείμενη στον Μακρόν παράταξη ανακοίνωσε, πως σε περιφέρειες που θα αναμετρηθούν υποψήφιος προσκείμενος στον Μελανσόν με υποψήφιο προσκείμενο στην Λεπέν «θα κρίνει κατά περίπτωση».

