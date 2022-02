Βούλγαρος ευρωβουλευτής χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής του ECR, Angel Dzhambazki, χαιρέτησε ναζιστικά την Πέμπτη εντός της αίθουσας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των παρισταμένων.

Ο 43χρονος ευρωβουλευτής, που έχει εκλεγεί με το εθνικιστικόVMRO, θέλησε με αυτόν τον θλιβερά προκλητικό τρόπο να δηλώσει τη διαφωνία του κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κράτος Δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία.





Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επικυρώθηκε ο μηχανισμός που επιτρέπει το μπλοκάρισμα ευρωπαϊκών κονδυλίων προς εκείνες τις χώρες της ΕΕ που παραβιάζουν το κράτος Δικαίου. Η Ουγγαρία και η Πολωνία είχαν αμφισβητήσει τον νόμο, και έχουν προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο απέρριψε τις αιτιάσεις τους.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με tweet της καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια του Βούλγαρου ευρωβουλευτή.

It is fundamental that all Member States adhere to the Treaties they all signed up to when they joined the European Union.



Values matter, and citizens have the right to know how common funds are used.



