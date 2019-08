Βραζιλία: Νεκρός ο δράστης της λεωφορειοπειρατείας στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Ο δράστης που κρατούσε ομήρους σε λεωφορείο στη Βραζιλία έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Ο άνδρας κρατούσε ως ομήρους τουλάχιστον 16 επιβάτες λεωφορείου σε μία γέφυρα του Ρίο ντε Τζανέιρο, δήλωσε επίσημη πηγή.

Ο αριθμός των ανθρώπων που κρατούνταν ήταν τουλάχιστον 22 κατά την έναρξη του περιστατικού, γύρω στις 05:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), όμως έξι από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια.

An armed man has taken people hostage on the Rio-Niterói Bridge in Rio de Janeiro, Brazil. https://t.co/Ej1VtVvor2