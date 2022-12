Βραζιλία: Πυρκαγιά στην Κοπακαμπάνα

Το Πυροσβεστικό Σώμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο προσπαθούσε χθες Παρασκευή να περιορίσει δασική πυρκαγιά σ’ έναν από τους λόφους που περιβάλλουν την τουριστική συνοικία Κοπακαμπάνα, όπου πάντως δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μέχρι στιγμής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες περί τις 18:00 (τοπική ώρα· στις 23:00 ώρα Ελλάδας) στον Μόχου ντος Καμπρίτος, όγκο αποτελούμενο από βράχους και βλάστηση ανάμεσα στην Κοπακαμπάνα και στη λίμνη Χοντρίγκου ντε Φρέιτας, στην τουριστική περιοχή στο νότιο τμήμα του Ρίο, κοντά στην παραλία.

Οι φλόγες, που σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ ήταν ορατές από άλλες συνοικίες της πόλης, όπως η Ιπανέμα, δεν έφθασαν σε κατοικημένες περιοχές, κατέστρεψαν μόνο βλάστηση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

A large fire broke out near buildings in Copacabana, a neighborhood in Rio de Janeiro, Brazil on Friday, according to local news reports. pic.twitter.com/1ENm9dVHFE