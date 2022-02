Βραζιλία: Στους 152 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Πετρόπολις

Στους 152 ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Πετρόπολις της Βραζιλίας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν την Κυριακή οι Αρχές.

Οι διασώστες και κάτοικοι της περιοχής συνεχίσουν την έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά τα ποτάμια λάσπης που έπνιξαν αυτήν την πόλη των 300.000 κατοίκων στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Ο πρόεδρος της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου είπε ότι το σκηνικό στην πόλη θυμίζει «πεδίο μάχης».

Σύμφωνα με την αστυνομία, 165 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι από την περασμένη Τρίτη, όταν ξεκίνησαν οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν την κατολίσθηση. Οι Αρχές θεωρούν ότι είναι πλέον απίθανο να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια.

Από τα πτώματα που έχουν ανασυρθεί από τη λάσπη έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής 128 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και 28 παιδιά.

