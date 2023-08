Τέσσερις Νιγηριανοί, που διασώθηκαν στη Βραζιλία, διέσχισαν τον Ατλαντικό και επέζησαν 14 ημέρες πάνω στο πηδάλιο πλοίου

Κατά τη 10η ημέρα τους στη θάλασσα, οι τέσσερις Νιγηριανοί λαθρεπιβάτες που διέσχισαν τον Ατλαντικό σε ένα μικρό χώρο ανάμεσα στο κύτος και το πηδάλιο ενός φορτηγού πλοίου, ξέμειναν από τροφή και νερό.

Κατάφεραν να επιβιώσουν ακόμα τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, πίνοντας θαλασσινό νερό, πριν διασωθούν από την ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας στο νοτιοανατολικό λιμάνι της Βιτόρια.

