Βραζιλία: Τμήμα αυτοκινητόδρομου του Σάο Πάολο κατέρρευσε κοντά σε εργοτάξιο μετρό

Ένα τμήμα ενός μεγάλου αυτοκινητόδρομου του Σάο Πάολο κατέρρευσε σήμερα, Τρίτη, κοντά σε ένα εργοτάξιο της γραμμής 6 του μετρό που διαχειρίζεται η ισπανική εταιρεία Acciona SA, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία μετρό CPTM.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα από το ατύχημα που συνέβη κατά μήκος της οδού ταχείας κυκλοφορίας Marginal Tiete, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Globo News.

Η Acciona SA δεν ήταν άμεσα προσβάσιμη για σχόλιο.

Parte da Marginal Tietê desaba após acidente em obra do metrô. Via está interditada no sentido Ayrton Senna.



➡ Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/AWZlJwkSUe