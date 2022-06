Αμαζόνιος: Αγνοούνται Βρετανός δημοσιογράφος και Βραζιλιάνος ειδικός στους ιθαγενείς

Οι έρευνες εντείνονται από τις αρχές της Βραζιλίας για τον Βρετανό δημοσιογράφο και τον ειδικό σε θέματα αυτοχθόνων φυλών, που τον συνόδευε, καθώς εξαφανίστηκαν σε απομονωμένη περιοχή στη ζούγκλα Αμαζονίου. Η αστυνομία την Τρίτη πήρε καταθέσεις από δύο πρόσωπα, που ήταν μεταξύ των τελευταίων που τους είδαν.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ταυτοποίησε αυτά τα δύο πρόσωπα αργά το βράδυ της Δευτέρας. Οδηγήθηκαν, για να δώσουν κατάθεση, σε ένα αστυνομικό τμήμα της παραποτάμιας κοινότητας Αταλάια ντου Νόρτε, κοντά στο σημείο, όπου χάθηκαν τα ίχνη του δημοσιογράφου Ντομ Φίλιπς και του Βραζιλιάνου Μπρούνο Περέιρα, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας για την προστασία των ιθαγενών Funai.

Οι δύο μάρτυρες δεν έχουν συλληφθεί, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας της Αμαζονίας, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι δύο μάρτυρες δεν παρείχαν κάποιες αξιοποιήσιμες πληροφορίες.

Ο Περέιρα και ο Φίλιπς χάθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, ενώ επέστρεφαν από ένα ταξίδι στην Κοιλάδα του ποταμού Γιαβαρί.

Σε αυτήν την τεράστια περιοχή, που συνορεύει με το Περού, ζουν πολλές φυλές ιθαγενών, που δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Η περιοχή απειλείται από παράνομους υλοτόμους, κυνηγούς, ιδιοκτήτες ορυχείων και συμμορίες που καλλιεργούν κόκα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση, η σύζυγος του Φίλιπς, Αλεσάντρα Σαμπάιο, εμφανώς ταραγμένη, ζήτησε από τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες «επειδή υπάρχει ακόμη ελπίδα να τους βρούμε. Ακόμη και αν δεν βρω τον έρωτα της ζωής μου ζωντανό, πρέπει να βρεθούν, σας παρακαλώ», τόνισε.

Η Ένωση Ιθαγενών Λαών της Κοιλάδας Γιαβαρί (UNIVAJA), που ανακοίνωσε πρώτη την εξαφάνιση των δύο ανδρών, ανέφερε ότι πρόσφατα είχαν δεχτεί απειλές. Ο Φίλιπς έγραφε ένα βιβλίο για τον Αμαζόνιο και τους προασπιστές του περιβάλλοντος. Ο Περέιρα συνεργάζεται με τη UNIVAJA και με άλλες οργανώσεις αυτοχθόνων αφού ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου τον απομάκρυνε από τη θέση του στη Funai.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Βραζιλίας έχει αναλάβει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και έστειλε ένα σκάφος να αναζητήσει τους δύο αγνοούμενους. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο, άλλα δύο σκάφη και ένα τζετ-σκι κατευθύνονται επίσης στην περιοχή για να βοηθήσουν. Ο ναύαρχος Αουγκούστο Βιεϊρά ντα Κούνια σημείωσε πάντως ότι η βάση του Πολεμικού Ναυτικού στην κοντινή πόλη Ταμπατίνγκα είναι μικρή, με μόλις 30 άνδρες και περιορισμένα επιχειρησιακά μέσα.

