Βρέθηκε νεκρός ο Ουκρανός φωτογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Μαξ Λεβίν

Ο Ουκρανός φωτογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Μαξ Λεβίν βρέθηκε νεκρός κοντά στο Κίεβο, όπως γνωστοποίησε το Σάββατο η προεδρική εκπρόσωπος της Ουκρανίας Αντρίι Γιέρμακ. Θεωρείτο αγνοούμενος μετά την εξαφάνισή του για περισσότερο χρονικό διάστημα από δύο εβδομάδες.

Our good friend, famous war photographer Maks Levin, is dead.

He went missing during the Battle of Kyiv on March 13.

Many in the community still had a hope of him being taken prisoner by the Russians.

Unfortunately, his body was recovered on April 1.

