Βρετανία: Διαδηλωτής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ ξυλοκοπήθηκε έξω από το κινεζικό προξενείο

Η βρετανική κυβέρνηση κατήγγειλε σήμερα ως «πολύ ανησυχητική» τη βίαιη επίθεση εναντίον ενός ακτιβιστή, υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, που διαδήλωνε έξω από το κινεζικό προξενείο στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία.

Βίντεο δείχνουν άνδρες να καταστρέφουν πλακάτ των διαδηλωτών και μετά να επιστρέφουν στο προξενείο. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, ενώ βίαιες συμπλοκές σημειώνονται μπροστά στις πύλες, ένας άνδρας ξυλοκοπείται ακριβώς πίσω από αυτές μέσα στον περίβολο του προξενείου.

Στο τέλος τον σέρνουν έξω από το προξενείο τουλάχιστον ένας αστυνομικός μαζί με άλλους διαδηλωτές.

https://news.sky.com/video/moment-pro-democracy-protester-was-attacked-at-chinese-consulate-in-manchester-12722798

Ο ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ είπε στο BBC ότι ξυλοκοπήθηκε από άνδρες που βγήκαν από το προξενείο για να καταστρέψουν τα πλακάτ των διαδηλωτών.

«Όταν προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε, με τράβηξαν μέσα, με ξυλοκόπησαν», είπε.

«Είναι γελοίο. Αυτοί (σ.σ. οι άνθρωποι που του επιτέθηκαν) δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό. Υποτίθεται ότι είμαστε ελεύθεροι να λέμε αυτό που θέλουμε εδώ», στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε αυτός ο άνδρας.

«Αυτές οι πληροφορίες είναι φυσικά πολύ ανησυχητικές. Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανταποκρίθηκε αμέσως. Η έρευνά της βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε σε δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ «έλαβε γνώση για ένα περιστατικό που συνέβη γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα) της Κυριακής 16 Οκτωβρίου 2022 στο κινεζικό προξενείο στο Μάντσεστερ», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αστυνομικοί ήταν παρόντες και αντέδρασαν άμεσα για να εκτονωθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες για να κατανοηθούν οι συνθήκες» των γεγονότων, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Ένα σχέδιο περιπολίας της αστυνομίας έχει τεθεί σε εφαρμογή σε αυτήν την περιοχή έπειτα από αυτό το περιστατικό».

Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν την ημέρα έναρξης του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο, το οποίο αναμένεται να δώσει στον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ μια τρίτη θητεία.

«Δεν έχουμε γνώση για την κατάσταση που περιγράφετε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γουάνγκ Γουένμπιν. «Η κινεζική πρεσβεία και τα προξενεία της Κίνας στο Ηνωμένο Βασίλειο τηρούν πάντα τους νόμους της φιλοξενούσας χώρας», πρόσθεσε.

Αυτά τα περιστατικά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα πλαίσιο ισχυρών εντάσεων τα τελευταία χρόνια μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου, ιδίως σε ό,τι αφορά το Χονγκ Κονγκ, μια πρώην βρετανική αποικία έως το 1997, οπότε η κυριαρχία του μεταβιβάστηκε στη Κίνα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής Αλίσια Κερνς, ζήτησε από την υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν και τον υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι «να διεξαγάγουν κατεπείγουσα έρευνα».

«Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα εισαγάγει τον ξυλοδαρμό διαδηλωτών και την άρνηση της ελευθερίας του λόγου στους βρετανικούς δρόμους», έγραψε στο Twitter. «Ο Κινέζος πρεσβευτής πρέπει να κληθεί και εάν ένας αξιωματούχος έχει χτυπήσει διαδηλωτές, πρέπει να απελαθεί ή να του ασκηθούν διώξεις».

