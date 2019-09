Ο Τζόνσον έχασε την πλειοψηφία στη βρετανική Βουλή

Η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον απώλεσε την Τρίτη την οριακή πλειοψηφία που διέθετε στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά την απόφαση του Συντηρητικού βουλευτή Φίλιπ Λι να ενταχθεί στο φιλοευρωπαϊκό Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα.

Σύμφωνα με Φιλοευρωπαίους βουλευτές των Συντηρητικών η στρατηγική που ακολουθεί ο Μπόρις Τζόνσον είναι ξεκάθαρη. Επιθυμεί να θέσει προϋποθέσεις που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν ώστε να φανεί πως υπεύθυνη για την αποτυχία να βρεθεί λύση – συμφωνία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια ο Τζόνσον επιθυμεί τη διεξαγωγή εκλογών το γρηγορότερο δυνατόν και πάντως πριν αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις ενός άτακτου Brexit.

Η στιγμή που ο Φίλιπ Λι κάθεται με τους Φιλελεύθερους στη Βουλή των Κοινοτήτων:

As Johnson talked Tory MP Philip Lee stood up and walked across the floor of the Commons and sat down with the Lib Dems (top right). pic.twitter.com/cRLh6FRejT

«Η συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει με επιθετικό τρόπο ένα Brexit με επιβλαβείς (συνέπειες). Θέτει σε κίνδυνο ζωές (...) και απειλεί με αδικαιολόγητο τρόπο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο βουλευτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσω τους ψηφοφόρους μου και τα συμφέροντα της χώρας ως μέλος του κοινοβουλίου με τους Συντηρητικούς», πρόσθεσε.

Η επιστολή του Φίλιπ Λι στον πρόεδρο της Βουλής:

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR