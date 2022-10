Βρετανία: Η Λιζ Τρας συναντάται με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922

Η βρετανίδα πρωθυπουργός, Λιζ Τρας, συναντάται με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922, Γκράχαμ Μπρέιντι, σύμφωνα με πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η συνάντηση γίνεται κατόπιν αιτήματος της πρωθυπουργού και όχι το αντίστροφο, διευκρίνισε πρωθυπουργική πηγή.

Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η Λιζ Τρας παραδέχθηκε ότι η Τετάρτη ήταν μια «δύσκολη ημέρα», αναφερόμενος στο χάος που επικράτησε στο Γουέστμινστερ και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών, αλλά σήμερα, Πέμπτη, έχει επικεντρωθεί στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος.

Όταν ερωτήθηκε αν η Λιζ Τρας θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Ναι».

