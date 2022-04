Βρετανία: Οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία θα ενταθούν τις επόμενες 2-3 εβδομάδες

Οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία θα ενταθούν τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες αν η Ρωσία συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειές της εκεί, ανέφερε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε τακτικό ενημερωτικό μήνυμά του στο Twitter.

