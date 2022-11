Βρετανία: Οι παμπ ζητούν να παγώσει» ο φόρος στην μπίρα ενόψεριστουγέννων

Οι βρετανικές παμπ ζητούν τη βοήθεια της κυβέρνησης προκειμένου να παραμείνει προσιτή η τιμή της μπίρας φέτος το Χριστούγεννα, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις και πλήττει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Η Βρετανική Ένωση Ζύθου και Παμπ (BBPA), σε επιστολή με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου προς τον υπουργό Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, ζήτησε από την κυβέρνηση να επαναφέρει στις δημοσιονομικές ανακοινώσεις -που αναμένονται στις 17 Νοεμβρίου- το «πάγωμα» του φόρου στην μπίρα.

